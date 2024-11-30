GİRİB Samsun'da İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GİRİB Samsun'da İstişare Toplantısı

GİRİB Samsun\'da İstişare Toplantısı

GİRİB Samsun Şubesi toplantısında projeler ve birliktelik vurgusu yapıldı, yeni sekreterya seçildi.

30.11.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun İş İnsanı ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) Samsun Şubesi tarafından organize edilen istişare kurulu toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti.

İstişare kurulu toplantısında GİRİB Samsun Şube Başkanı Mehmet Elevli ve GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak konuşma yaptı. Mehmet Elevli konuşmasında, "Yönetim olarak hemşehrilerimizi bir araya getirmek, birlikte çalışmak, hasbihal edebilmek, bir olabilmek ve faydalı olabilmek bizlere haz vermektedir. Birlikte çok işler yapacağımıza, çok projeler üreteceğimize, hemşehrilerimize güzel hizmetler sunacağımıza kalben inanıyorum. Çok uzaktan gelerek bizleri yalnız bırakmayan GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak Bey'e, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Hartamacı Bey'e ve Genel Sekreter İzzet Kaşık Bey'e teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda GİRİB Samsun Şubesi İstişare Kurulu Sekretaryasına iş adamı Hakan Aztopal ve Mali Müşavir Osman Öztaş seçildi. Mali Müşavir Osman Öztaş bir proje sunumu yaptı. Genel Başkan Kemal Tokmak Samsun Şube Yönetiminin yapmış olduğu çalışmaları takip ve takdir ettiklerini söyledi. Tokmak, derneğin işleyişi ve tüzükleri hakkında katılımcılara bilgi vermesiyle toplantı sonra erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Giresun, samsun, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel GİRİB Samsun'da İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 18:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: GİRİB Samsun'da İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.