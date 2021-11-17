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Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika

Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti

17.11.2021 12:40
Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden KOSGEB desteğinden yararlanan girişimciler, ürettikleri ürünleri tanıttı.

Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden KOSGEB desteğinden yararlanan girişimciler, ürettikleri ürünleri tanıttı. Ziyarette konuşan Vali Aksoy, Aydın'da son 2 yılda 25,5 milyon destek verildiğini açıkladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğinden yararlanarak kendi işyerlerini açan Aydınlı girişimciler, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. KOSGEB desteklerinin yaygınlaştırılması, örnek olması ve yeni yatırımları yol açması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, girişimciler ürettikleri ürünleri tanıtarak Vali Aksoy'a bilgi verdi. Girişimcileri tebrik eden Vali Aksoy, KOSGEB'in Aydın genelinde önemli desteler sağladığına dikkat çekerek, bu çalışmaların diğer girişimcilere de örnek olmasını temenni etti.

Aydın'ın önemli bir tarım kenti olduğunu fakat sadece tarım ile sınırlı olmadığını ifade eden Vali Aksoy; "KOSGEB İl Müdürlüğümüz Aydın'da, son 2 yıl içerisinde işletmelerimize, kobilerimize 25,5 milyon lira civarında destek sağlamıştır. Bu oldukça önemlidir. AR-GE ve inovasyona verilen destek, işletmelerin geliştirilmesine sağlanan desteklerle daha iyi bir noktaya gelmesi bakımından önemli çalışmalar ortaya konmuştur. Gerek Teknopark içerisinde gerek diğer alanlarda yapılan çalışmalarda KOSGEB önemli katkılar sunmaya devam edecektir. İlgili tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AR-GE ve inovasyonu önemsiyoruz. Oralarda yapılan çalışmaların ekonomik katkı sağlayacak bir noktaya taşınması ve sonrasında da desteklenerek daha iyi bir boyuta gelmesi hepimizin ortak arzusu. Aydın önemli bir tarım şehri ve bu tarımsal ürünlerimizin katma değer üretilerek daha fazla paraya satılabilecek bir noktaya taşınması da hepimizin arzusu. Teknoloji ve sanayide de önemli çalışmalar ortaya koyan bir kent. Sadece tarım ile sınırlı değil. Bunu da farklı alanlarda yapılan çalışmalarla hep birlikte görüyoruz. Temennimiz ilimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. İhracat rakamlarımızı da iyi bir rakama yükseltebilmek. Bu anlamda da önemli gelişmeleri Aydın'da görüyoruz. Bugün yapmış olduğunuz bu örnek çalışmalar da diğer girişimcilerimize örnek oluşturur ve onları motive eder. Bu anlamda sizleri de kutluyorum. Aydın ekonomisi için de önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi. - AYDIN

Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti
Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti
Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti
Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Hüseyin Aksoy, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Girişimciler, Vali Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika


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