15:58 •
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi•
14:32 •
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil•
GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in, babası Şeref Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşlılığa bağlı 88 yaşında hayatını kaybeden Şeref Demir için Uzun Mehmet Camii'nde tören düzenlendi.
Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in Babası Şeref Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika