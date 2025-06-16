Gölbaşı\'nda Kursiyerlerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Gölbaşı'nda kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Gölbaşı Belediyesi Kızılçaşar Kültür Merkezi'nde, kursiyerlerin yıl boyunca süren ücretsiz kurslarda yaptıkları ürünler sergilendi. Bambu örücülüğünden iğne oyasına, takı tasarımından soğuk porselene kadar birçok el sanatında eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünler, Kültür Merkezi'nde açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Odabaşı da sergiyi ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sergiyi ziyaret ederek tüm stantları gezdi. Kursiyerlerle ilgilenen Odabaşı, el emeği göz nuru ürünlerin her birini ilgiyle inceledi. Kursiyerleri ve onları yetiştiren eğitmenleri tek tek tebrik eden Odabaşı, yetkililerden de bilgi aldı.

"24 farklı dalda ücretsiz kurslar veriyoruz"

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursların, meslek edinme ve hobi geliştirme açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizen Odabaşı, "Gölbaşı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlayacak projelere büyük önem veriyoruz. Kültür merkezlerimizde şu anda 24 farklı dalda ücretsiz kurslar veriyoruz. Bu kurslar sayesinde vatandaşlarımız hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyalleşerek kaliteli zaman geçiriyor. Bugün burada sergilenen her ürün, bu emeğin ve özverinin bir yansımasıdır" dedi.

Sergide yer alan el emeği ürünler ziyaretçilerden tam not alırken, sergi belirli bir süre daha ziyaretçilere açık olacak. - ANKARA