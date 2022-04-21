Gölcük'e otobüs terminali yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'e otobüs terminali yapılacak

21.04.2022 09:36
Gölcük'e otobüs terminali yapılacak

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapımı için ihale düzenlendi.

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapımı için ihale düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. Vatandaşların merakla beklediği terminalde çalışmalar ihale komisyonun değerlendirmesinin ardından yer teslimi ile birlikte hızla başlayacak. Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yapılacak Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali için Büyükşehir İhale Salonu'nda ihale gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük bedel 34 milyon TL oldu.

Saraylı Mahallesi'nde yapılacak terminal 2.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 10.000 metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 peron ve 9 yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak. - KOCAELİ

Gölcük'e otobüs terminali yapılacak
Gölcük'e otobüs terminali yapılacak
Gölcük'e otobüs terminali yapılacak

YORUMLAR
500
Gölcük'te gençler 23 Nisan için koştu Gölcük'te gençler 23 Nisan için koştu Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı Son dakika! Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölcük'e otobüs terminali yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:40 21 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:34 ABD Kongresi hava sahasına izinsiz giren uçak nedeniyle boşaltıldı: Gerekçe güvenlik tehdidi
08:30 İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
08:26 Altılı masa pazar günü buluşuyor: Masadaki en fazla milletvekili çıkaracak ittifak senaryoları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 09:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük'e otobüs terminali yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement