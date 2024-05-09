Gölyaka\'da Kalp Sağlığı Haftası ve Dünya Astım Günü Etkinliği

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DÜZCE(İHA) – Gölyaka ilçemizde Kalp Sağlığı Haftası ve Dünya Astım Günü münasebetiyle sağlık çalışanları yürüyüş yaptı ardından açılan stant ile bilgilendirici afiş ve broşür dağıttılar.

8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası ve 7 Mayıs Dünya Astım Günü münasebetiyle; düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi. Gölyaka Belediyesi Sosyal Tesisleri önünden başlayan yürüyüş Gölyaka İlçe Devlet Hastanesinde önünde sona erdi. Etkinlikte devlet hastanesi ekiplerimizce belediye sosyal tesisleri bahçesinde stant açılarak kalp sağlığı ve astım hastalığı ile ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE