Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

11.04.2022 12:32
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

Gönen Belediyesi tarafından hafta sonu Yıldız Meydanında düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Sohbeti Programının bu haftaki konuğu Dr Senai Demirci oldu.

Gönen Belediyesi tarafından hafta sonu Yıldız Meydanında düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Sohbeti Programının bu haftaki konuğu Dr Senai Demirci oldu. Ayrıca Gönenli çocuklar için tiyatro ve pandomi gösterileri yapıldı.

Gönen'de Yıldız meydanında yüzlerce vatandaşa Dr Senai Demirci, Ramazan kültürü ve orucun anlamıyla ilgili bir sohbet gerçekleştirdi. Gönen'de Ramazan ayı nedeni ile hazırlanan çeşitli etkinlikler; Sohbet programları, Semazen gösterileri, ilizyonist gösteriler, oyunlar, yarışmalar ile Ramazan ayının maneviyatı, neşesi ve güzellikleri doyasıya yaşatılıyor. Etkinliği izleyen vatandaşların memnuniyet açıklamaları ve çocukların doyasıya eğlenmesi vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu. - BALIKESİR

Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor

YORUMLAR
500
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Senai Demirci, Tiyatro, Ramazan, Gönen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönen'de ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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