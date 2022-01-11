Gönen'de şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl İdaresi Kanunu'nun 40. Maddesi uyarınca; İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Dr. Arslan Yurt başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Yurt, 2021 yılının kısa bir değerlendirmesini yaparak ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlayacak, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi, yatırımların takip edilmesi ve desteklenmesi başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması konularında kurum amirlerinden beklentilerini dile getirdi. Kurumlarının 2021 yılı çalışmaları ile 2022 yılı hedeflerine ilişkin kurum amirlerince sunum yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - BALIKESİR