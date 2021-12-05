Gönen'in tek bayan muhtarı Hikmet Köse - Son Dakika

Gönen ilçesinin 89 kırsal mahallesinin tek bayan muhtarı Hikmet Köse mahalle halkı tarafından çok seviliyor.

Gönen ilçesine 15 km. uzaklıkta bulunan kırsal Gelgeç Mahallesi Muhtarı Hikmet Köse son yapılan yerel seçimler öncesi mahallenin en büyük sorunu olan, su sorununu çözeceği söyleyerek vatandaşların oylarına talip oldu. Mahalle halkı da kendisini destekleyerek mahallelerine muhtar seçtiler. Uzun süre eşi İbrahim Köse ile İstanbul'da yaşamlarını sürdüren Muhtar Hikmet Köse daha sonra eşinin mahallesi kırsal Gelgeç'e yerleşti.

Muhtar Köse, "Köyümüz çok susuzluk çekti, çok zahmet çektik, ben bu yüzden aday oldum. Köyümüzün suyunu getirttim. şimdi susuzluk kalmadı, alt yapımız yoktu, onu yaptırdım, doktor odası ve muhtar odası yaptırttım. Çocuk parkı istedim, onu yaptılar, alt yapı yapıldığı bozuk olan yollarımız bozuldu ve şimdi onlar yapılıyor. Şimdilik geçici olarak yapıldı, baharda asfalt olacak. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

65 haneli ve 138 nüfusa sahip Gelgeç Mahallesi Muhtarı Hikmet Köse, şimdi ileri de oluşabilecek bir susuzluğa karşı gölet yapılmasını istediğini, şu anki sorunlarının ise internet sıkıntısı olduğunu, öğrencilerin pandemi dolayısıyla geçen yıl ders yapamadıklarını söyleyerek, bunun için gerekli yazışmaları yaptığını söyledi. Mahallesini ve insanları çok sevdiğini söyleyen Köse'nin en büyük destekçisi eşi İbrahim Köse ise "Seçimler de mahalle halkı olarak eşimi destekledik ve başardık. Evde tabi ki muhtarın sözü geçiyor" - BALIKESİR