Gönüller bir sofralar ayrı - Son Dakika
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Gönüller bir sofralar ayrı

06.04.2022 11:42
Gönüller bir sofralar ayrı

Mustafakemalpaşa'da 365 gün süren hizmet ve gönül seferberliği Ramazan ayında en üst seviye yükseliyor.

Mustafakemalpaşa'da 365 gün süren hizmet ve gönül seferberliği Ramazan ayında en üst seviye yükseliyor. Her gün aşevinde pişen 4 çeşit yemek engelli ve ihtiyaç sahibi yüzlerce haneye, binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.

Paylaşma ayı olarak bilenen Ramazan ayında iftar sizden sofrası bizden parolası ile yüzlerce ailenin sofrasına ortak olurken, kalplere dokunabilmenin huzuru yaşanıyor. Tamamen yapılan hayırlarla gönüllere dokunan proje, yapılmak istenen bağışlar için Adnan Menderes Meydanına kocaman bir çadır açarak hayırseverlerin tüm bağışlarını almak için 30 gün boyunca hizmet verecek. Alınan yardımlar, kuru gıda, yağ, tuz, şeker, un, kullanıma uygun kıyafetler, kullanılmamış kıyafetler, mobilya, ev eşyaları gibi birçok ürün yelpazesinde ürün kabulü yaparken kesinlikle nakdi yardım kabul etmemektedir.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Türk İslam kültürü yardımlaşma ve dayanışmanın en hissedildiği kültürlerden birisi. Mustafakemalpaşa halkı gönlü o kadar zengin bir halk ki senelerdir yaptıkları hayırlar sayesinde müdürlüğümüz ile birlikte birçok ailenin birçok yuvanın sofralarına sıcacık iftar yemekler götürebilmenin huzuru içerisindeyiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, sadece ramazanda değil her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Hemşehrilerime çok teşekkürlerimi sunuyorum, sizler gibi bol gönüllü vatandaşların başkanı olmanın gururunu yaşıyorum" açıklamasında bulundu. - BURSA

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Engelli, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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