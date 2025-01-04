Gönüllüler Şam'ı Temizliyor - Son Dakika
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Gönüllüler Şam'ı Temizliyor

Gönüllüler Şam\'ı Temizliyor

Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin başlamaması üzerine gönüllü gençler sokakları temizlemek için kolları sıvadı. Yaklaşık 500 gönüllü, Şam'da çevre temizliği yaparak ağaçları boyuyor ve umutlu yarınlar için çalışıyor.

04.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:18
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Suriye'nin başkenti Şam'da Esad döneminde bakımsız kalan sokaklar, gönüllüler tarafından temizleniyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını gönüllü gençler üstlendi. Güzel günler için ellerine kürek, süpürge ve el arabası alan gönüllüler, umutlu yarınlar için çevredeki çöpleri toplayıp sokakları süpürdü. Hafız Abdullah, "Belediye yerine biz gençler temizlik yapıyoruz. Eskiden belediye yoktu, her yer çöplük içindeydi. Şimdi biz etrafı düzenleyip ağaçları boyuyoruz. Şam'ı temizleyerek yeniliyoruz" dedi.

"500'e yakın gönüllü Şam'ı temizliyoruz"

İbrahim Camus ise, "Çalışıyoruz, memleketimizi temizliyoruz ve inşallah daha iyiye. Para almıyoruz, gönüllü olarak sokakları temizliyoruz. Şam geneline dağıldık ve temizlik yapıyoruz. 500'e yakın gönüllü Şam'ı temizliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gönüllüler Şam'ı Temizliyor - Son Dakika

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