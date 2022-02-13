Üye Girişi
Gönüllülerden çocuklara bot mont - Son Dakika

Gönüllülerden çocuklara bot mont

13.02.2022 10:03
Gönüllülerden çocuklara bot mont

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot, mont ve atkı-bere hediye etti.

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot, mont ve atkı-bere hediye etti.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan çocuklara hayırseverlerin destekleriyle alınan bot, mont ve atkı-bereyi gönüllüler kendi elleriyle çocuklara giydirdiler.

"İyilik kazanacak" diyerek çıktıkları bu yolda amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllüler, "Arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımız için hazırlıklarımızı yaptık. Götürdüğümüz hediyeleri kendi ellerimizle giydirdik ve çocuklar çok mutlu oldular. Bizler de iyiliğin kazanması için böyle güzelliklere devam edeceğiz" dediler. - KAHRAMANMARAŞ

Gönüllülerden çocuklara bot mont
Gönüllülerden çocuklara bot mont
Gönüllülerden çocuklara bot mont

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönüllülerden çocuklara bot mont - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gönüllülerden çocuklara bot mont - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement