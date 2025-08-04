Gönüllülerden Hayvanlar İçin Bamya Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gönüllülerden Hayvanlar İçin Bamya Projesi

Gönüllülerden Hayvanlar İçin Bamya Projesi
04.08.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de gönüllüler, bamya satarak koruma alanındaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Osmaniye'de, oluşturdukları koruma alanındaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koruma alanının yanında bulunan 7,5 dönümlük araziye bamya eken gönüllüler, sipariş üzerine topladıkları ürünleri satarak elde ettikleri gelirle hayvanların bakımını sağlıyor.

Osmaniye'de doğa ve hayvan sevgisini birleştiren gönüllüler, sokakta yaşayacak durumu olmayan, felçli, görme engelli ve tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan can dostları için oluşturdukları koruma alanını kendi imkanlarıyla ayakta tutuyor. Hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruma alanının yanındaki 7,5 dönümlük araziye bamya eken gönüllüler, ürünleri sipariş üzerine topluyor. Topladıkları bamyaları vatandaşlara satarak gelir elde eden hayvanseverler, bu geliri tamamen koruma altındaki hayvanların mama, tedavi ve bakım giderlerinde kullanıyor. Bamya siparişi veren vatandaşlar da hem doğal ürün tüketmenin hem de sahipsiz hayvanlara katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sipariş üzerine bamya tarlasına hasat için girdiklerini söyleyen Mutlu Kuyruklar Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Sultan Başer, "3 dönüm arazi üzerine köpeklerimize bakmak amacıyla bir koruma alanı inşa ettik. İçerisinde yaklaşık 170'e yakın köpeğimiz bulunmaktadır. Sokakta yaşayacak durumu olmayan, felçli, görme engelli, artık kendi kendine götüremeyecek, hayatını idame ettiremeyecek durumda olan çocuklarımızı alıp biz burada yaşam boyu onlara kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Koruma alanımızın yanında 7 buçuk dönümde bir boş arazimiz mevcuttu. Bu arazimizi giderleri kendine ait olacak şekilde gönüllümüz 7 buçuk dönüme bamya ekti. Osmaniye Türkiye'de bamya üretiminde birinci sırada olduğu için bunu tercih ettik. Bütün masrafları gönüllümüze ait olacak şekilde toplamasından dağıtımına kadar bize ait olacak şekilde diğer gönüllülerimize ait olacak şekilde biz yapıyoruz. Tarlamıza günlük olarak giriyoruz. Siparişlerimizi aldıktan sonra burada topluyoruz. Seçim ve dağıtım işlerini de evlere ve iş yerlerine teslimat şeklinde gerçekleştiriyoruz. Buranın geliri tamamen koruma alanımızdaki çocuklarımıza ait. Bunların beslenmesi, barınması, tedavileri, kısırlaştırmaları, ani gelişen durumları gibi neye ihtiyaçları varsa gelirini tamamen buraya kullanıyoruz. Hiç kimseyi yormamak adına da fiyatlarımızı sabitledik. 3 çeşit bamyamız bulunmaktadır. Çiçek dediğimiz küçük bamyalarımızın fiyatı 200 TL, normal orta boy bamyalarımızın fiyatı 100 TL en büyük eri dediğimiz bamyalarımızın fiyatı da 50 TL olarak devam etmektedir. Sipariş olarak götürdüklerimizden şimdiye kadar hiçbir olumsuzluk, geri dönüş almadık, alanlar tekrardan istediler. Şimdiye kadar bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, osmaniye, 3-sayfa, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gönüllülerden Hayvanlar İçin Bamya Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:59:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gönüllülerden Hayvanlar İçin Bamya Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.