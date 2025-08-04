Gönüllülerden Hayvanlar İçin Bamya Projesi

Osmaniye'de, oluşturdukları koruma alanındaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koruma alanının yanında bulunan 7,5 dönümlük araziye bamya eken gönüllüler, sipariş üzerine topladıkları ürünleri satarak elde ettikleri gelirle hayvanların bakımını sağlıyor.

Osmaniye'de doğa ve hayvan sevgisini birleştiren gönüllüler, sokakta yaşayacak durumu olmayan, felçli, görme engelli ve tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan can dostları için oluşturdukları koruma alanını kendi imkanlarıyla ayakta tutuyor. Hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruma alanının yanındaki 7,5 dönümlük araziye bamya eken gönüllüler, ürünleri sipariş üzerine topluyor. Topladıkları bamyaları vatandaşlara satarak gelir elde eden hayvanseverler, bu geliri tamamen koruma altındaki hayvanların mama, tedavi ve bakım giderlerinde kullanıyor. Bamya siparişi veren vatandaşlar da hem doğal ürün tüketmenin hem de sahipsiz hayvanlara katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sipariş üzerine bamya tarlasına hasat için girdiklerini söyleyen Mutlu Kuyruklar Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Sultan Başer, "3 dönüm arazi üzerine köpeklerimize bakmak amacıyla bir koruma alanı inşa ettik. İçerisinde yaklaşık 170'e yakın köpeğimiz bulunmaktadır. Sokakta yaşayacak durumu olmayan, felçli, görme engelli, artık kendi kendine götüremeyecek, hayatını idame ettiremeyecek durumda olan çocuklarımızı alıp biz burada yaşam boyu onlara kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Koruma alanımızın yanında 7 buçuk dönümde bir boş arazimiz mevcuttu. Bu arazimizi giderleri kendine ait olacak şekilde gönüllümüz 7 buçuk dönüme bamya ekti. Osmaniye Türkiye'de bamya üretiminde birinci sırada olduğu için bunu tercih ettik. Bütün masrafları gönüllümüze ait olacak şekilde toplamasından dağıtımına kadar bize ait olacak şekilde diğer gönüllülerimize ait olacak şekilde biz yapıyoruz. Tarlamıza günlük olarak giriyoruz. Siparişlerimizi aldıktan sonra burada topluyoruz. Seçim ve dağıtım işlerini de evlere ve iş yerlerine teslimat şeklinde gerçekleştiriyoruz. Buranın geliri tamamen koruma alanımızdaki çocuklarımıza ait. Bunların beslenmesi, barınması, tedavileri, kısırlaştırmaları, ani gelişen durumları gibi neye ihtiyaçları varsa gelirini tamamen buraya kullanıyoruz. Hiç kimseyi yormamak adına da fiyatlarımızı sabitledik. 3 çeşit bamyamız bulunmaktadır. Çiçek dediğimiz küçük bamyalarımızın fiyatı 200 TL, normal orta boy bamyalarımızın fiyatı 100 TL en büyük eri dediğimiz bamyalarımızın fiyatı da 50 TL olarak devam etmektedir. Sipariş olarak götürdüklerimizden şimdiye kadar hiçbir olumsuzluk, geri dönüş almadık, alanlar tekrardan istediler. Şimdiye kadar bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE