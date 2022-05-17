Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi - Son Dakika
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Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi

17.05.2022 16:08

Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi Kastamonu'da görme engelli bireylerin sahneye çıkarak yeteneklerini sergilediği tiyatro gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi

KASTAMONU - Kastamonu'da görme engelli bireylerin sahneye çıkarak yeteneklerini sergilediği tiyatro gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği bünyesinde kurulan "Ekip Moni" isimli tiyatro ekibi tarafından 'Hayata Farklı Bakıyoruz ' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kastamonu Belediyesi Nikah Salonu'nda seyircilerle buluşan tiyatro gösterisi, izleyicilerden büyük alkış topladı. Toplamda 13 oyuncu kadrosundan oluşan tiyatro oyununda, görme engelli oyuncular yeteneklerini çeşitli sahnede sergiledi. Vatandaşlar, komedi türündeki tiyatro oyununu büyük ilgiyle izledi.

Tiyatro ekibi ile ilgili bilgi veren Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, "Biz 16 Mayıs Engelliler Haftası'na anlamlı olacağını düşündüğümüz tiyatro kursuna başladık, bu konuda da Kastamonu'da en iyisi olan Hulusi hocamızla tanıştık. Kurs süreci devam ederken hem de bu etkinliğe hazırlandık. Umarız seyircilerimize keyifli zamanlar yaşatırız. Bugün oyun öncesi çok heyecanlıyız ve bu heyecan her zaman kişide olmalı diye düşünüyorum. Sonucunda biz Kastamonu Görme Engelliler Derneği olarak arkadaşlarımız ve seyircilerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Bu tür programaların organizasyonlarında hem görme engelli bireylerin neler yapabileceğini göstermek açısından hem de farkındalık anlamında önemli olacağını düşünüyorum. Kastamonu Görme Engelliler Derneği olarak çeşitli etkinlik ve programlarda bir araya geldik. Bugün de tiyatro gösterisinde bir arada olacağız. Bundan sonra da bu tür programlarımız olmaya devam edecektir . Özellikle engelliler ailelerine ' Engellilerinize engel olmayın ' diyorum" dedi.

"Görme engelli bireyler ile çalışmak çok farklı bir duygu"

Tiyatro Eğitmeni Hulusi Sıvacı ise görme engelli oyuncularla birlikte çalışmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, " Görme engelli bireyler ile çok güzel proje gerçekleştireceği, bu oyun da henüz başlangıcı. Bu akşam seyircilerle buluşacağız. Bu oyun birinci seansımız. Henüz yeniyiz ama ilerleyen günlerde çok güzel projelere devam edeceğiz. Arkadaşlar sevinçliler, bizlerle birlikte yola devam edeceğiz. Görme engelli bireyler ile çalışmak çok farklı bir duygu. İnsan kendini en güvenli yerde hissediyor ve ferasetlerinden, cesaretlerinden,arkadaşlık ortamları ve birbirilerine bağlı olmalarından daha haz alarak insan işini yapıyor. Ben tiyatro eğitmeni olarak yanlarında bulunuyorum ve hep beraber güzel işler başaracağız, bu ekipte hep ileriye dönük bakılıyor" diye konuştu.

Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi
Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi
Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi
Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi

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Kaynak: İHA

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