Görme Engelli Memurun Azmi

Yerel

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Görme engelli memurun azim dolu hikayesi

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan görme engelli Tayyar Kabay, azim dolu yaşam öyküsüyle herkese örnek oluyor.

Her yıl 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Londralı bir fotoğraf sanatçısının 1921 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından görme yetisini kaybetmesi ve bastonunu beyaza boyaması sonucu 'Beyaz Baston Haftası' simgeleşti.

Sorgun'da yaşayan Tayyar Kabay 'Beyaz Baston Haftası'nda özgün hikayesiyle örnek alınacak türde biri. Tayyar Kabay, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme duyusunu kaybetmiş. Ailesi tarafından çeşitli doktorlara götürülse de tedavisi mümkün olmamış. Eğitim öğretim hayatının ardından düğünlerde enstrüman çalıp şarkılar söyleyerek hayatını sürdüren Kabay, KPSS sınavına girerek aldığı 81 puanla memur olarak atanmayı başarmış. 17 yıllık evli olan Kabay 3 çocuk babası. 10 yıldır Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Kabay, nezaketi ve güler yüzüyle bilinen biri.

"5-6 yaşından beri müzikle uğraşıyorum"

Çocukluğundan beri müziğe özel bir ilgi duyduğunu belirten Kabay "5-6 yaşından beri müzikle uğraşırım hala da devam ederim. Atanmadan önce köylerde, kasabalarda düğünlere giderdim. Bağlamayı çok seviyorum. Zaman zaman bağlama çalıp aileme şarkılar söylüyorum" dedi.

"Herkes benim yaşantımı oldukça kolaylaştırıyor"

Günlük hayatında olup bitenleri değerlendiren Kabay, "Zaman zaman zorluk yaşadığım oluyor. Ama iş yerindeki arkadaşlarım minibüsten indiğimi görür görmez bana yardımcı oluyor. Tek başına dışarı çıktığımda da çevredeki insanlar işimi kolaylaştırıyor. Küçüklüğümden beri annem babam beni okutmak için ellerinden geleni yaptı. Daha sonra bayrağı eşim devraldı. Evlenirken eşimin ailesi son derece hoşgörülü yaklaştı. Bugün senin başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir, anlayışı ile yaklaştılar. Aileme, eşime ve çocuklarıma bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Benim gibi olan kişiler de hayata umutla baksınlar. Hiçbir zaman karamsar olmasınlar. Her zaman pozitif olsunlar" şeklinde konuştu.

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dünyaca kutlanmaktadır. Bastonunu beyaza boyayan sanatçı sayesinde bu hafta simgelendi. Biz de Tayyar'ın nezdinde bütün görme engellilerin 'Beyaz Baston' haftasını kutluyoruz" dedi.