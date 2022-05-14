Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi

14.05.2022 00:57
Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli görme engelli vatandaşın sergilediği "Körona" adlı tek kişilik gösteri kahkaha tufanı estirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli görme engelli vatandaşın sergilediği "Körona" adlı tek kişilik gösteri kahkaha tufanı estirdi. Gösteriyi sunan görme engelli Savaş Saygılı, "Ben görme engelliyim, sevme engelli değilim. Herkesi kalpten seviyorum" dedi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli görme engelli Savaş Saygılı, Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Körona" isimli tek kişilik ücretsiz komedi gösterisini sundu. Kahkaha dolu anların yaşandığı gösteride izleyiciler salonu tamamen doldurdu.

Sonradan görme engelli olduğunu ve başından geçen olayı esprili anlatımıyla izleyicilere aktaran Saygılı, gösterisinde 'Görme engelliyim ama sevme engelli değilim' mesajı verdi. Programın sonunda Saygılı, sahnede bayrak açan çocuklarla birlikte gençlik marşını seslendirirken, izleyiciler de eşlik etti. Program sonrasında konuşan İlçe Mili Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Saygılı'ya teşekkürlerini sundu. Ardından Savaş Saygılı'nın eşi Sunay Saygılı da sahneye gelerek, eşinin her zaman destekçisi olduğunu aktardı. Gösteriyi izleyen seyirciler ise Saygılı'nın başaralı bir performans sergilediğini söyledi.

"Ben görme engelliyim, sevme engelli değilim"

Savaş Saygılı, "Çok heyecanlıyım, ne diyeceğimi bilemiyorum, insanların burada olmaları beni çok mutlu ediyor. Sevgi güzel bir şey. İnsanlar gülsün diye espriler buldum. Lütfen herkes gülsün, sevsin, sevilsin. Ben görme engelliyim, sevme engelli değilim. Herkesi kalpten seviyorum" dedi.

"Böyle güzel bir insanla günümüzü tamamlıyoruz"

Mesai arkadaşına sergilediği gösteriden dolayı teşekkür eden Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, "Savaş Bey ile biz mesai arkadaşıyız, bizim dairemizde çalışıyor. Böyle güzel bir insanla günümüzü tamamlıyoruz. Kendisine hepiniz adına kucak dolusu sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Bu yaşam dolu, sevinç dolu yüzünden gülücükler hiçbir zaman eksilmesin diyorum, hepiniz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Özel öğrencilerden özel etkinlik Özel öğrencilerden özel etkinlik Engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi Engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi

Görme Engelli, Hisarcık, Engelli, Karasu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Görme engelli vatandaşın komedi gösterisi kahkaha tufanı estirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement