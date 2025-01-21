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Grip Vakalarında Artış!

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Üç virüs birden etkili; gençler risk altında, hastane başvuruları hızla artıyor.

21.01.2025 11:14
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şevket Özkaya, artan grip vakalarına ilişkin, "Önceden influenza virüsümüz vardı, grip virüsüydü 2-3 gün şikayet sürüyordu ama Covid virüsü girdi devreye ve iki haftaya kadar uzayan şikayetler oldu. Şimdi 3. bir virüs dediğimiz Respiratuar Sinsityal Virus dediğimiz solunum yolları virüsüne dair olmak üzere 2-3 virüs birden insanı etkilemeye başladı. Bu ne getiriyor; önceden bir virüsle mücadele ederken vücudumuzu şimdi üç virüs birden sizi hırpalamaya başladı" dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastanelere grip şikayetleri ile başvuranların sayısında artış yaşandı. Samsun'da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şevket Özkaya, şunları söyledi:

"Bugünlerde özellikle acil servislerde neredeyse adım atacak yer bulunmayacak kadar hastanın başvurduğunu görüyoruz. Sadece acil servislerde değil normal polikliniklerde de ciddi anlamda grip benzeri şikayetlerle başvuru sayısının arttığını görüyoruz. Herkesin aklındaki soru şu; biz Covid mi olduk, Covid salgını geri mi geldi? Aslına bakarsanız bunda tek bir virüsün varlığı değil. Önceden influenza virüsümüz vardı, grip virüsüydü 2-3 gün şikayet sürüyordu ama Covid virüsü girdi devreye ve iki haftaya kadar uzayan şikayetler oldu. Şimdi 3. bir virüs dediğimiz RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) dediğimiz solunum yolları virüsü de dahil olmak üzere 2-3 virüs birden insanı etkilemeye başladı. Bu ne getiriyor; önceden bir virüsle mücadele ederken vücudunuz şimdi üç virüs birden sizi hırpalamaya başladı. Özellikle boğaz ağrısıyla başlar başlamaz hemen ciğere inmeye başlıyor.

"Özellikle gençler risk altındalar"

Bir virüs sizi enfekte ettiğinde vücut direnciniz düşüyor ve diğer virüslerin de mevcut sizi hiç hasta etmeyecek düzeyde olan virüsler de fırsat kullanarak sizi hasta etmeye başlıyor. Ciddi sayıda genç hastalarda ciğere çok hızlı indiğini görüyoruz. Özellikle gençler risk altında. Niye derseniz çünkü gençler günlük aktivitelerini bir türlü sınırlayamıyorlar. Özellikle grip soğuk algınlığı hissettikleri anda dinlenmek yerine yine günlük iş yoğunluğundan kendilerine dikkat etmedikleri için artık yeni virüslerin çok kolay akciğere indiğini gençlerde görebiliyoruz. Bu yüzden şunu söylüyoruz; sadece ve sadece gençler değil, gençler bu hastalığı kolay atlatıyor ama evdeki yaşlılara da taşıma ihtimaliniz var ve yaşlı hastalar ciddi anlamda hayati tehlike altında. Şu an özellikle solunum yolları virüse, bunun için de Covid'de dahil, influenza da dahil, RSV'de dahil olmak üzere Covid'de gördüğümüz akciğer tutulumuna bağlı hastane yatışları ve zatürreler ve yoğun bakım artışları özellikle bu geçiş bölgesinde orada da çok fazla böyle vakalar olduğunu görüyoruz. Bu Karadeniz yolu üzerinde ciddi anlamda Covid benzeri yoğun bakım hastalarının çok sayıda acil ileride olduğunu görüyoruz. Özellikle okulların kapanmasıyla tatillerin ve umre ziyaretlerine çok dikkat edilmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde salgının daha da artacağını biliyoruz."

Kaynak: ANKA

Hastane, Samsun, Sağlık, Yerel, Dünya, Son Dakika

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