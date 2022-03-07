GTB başkanlarından 8 Mart kutlaması - Son Dakika
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GTB başkanlarından 8 Mart kutlaması

07.03.2022 16:18
GTB başkanlarından 8 Mart kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları, yayımladıkları kutlama mesajında kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almalarının, toplumsal refahın ve ekonomik büyümenin artması açısından kilit önem taşıdığını ifade etti.

İstiklal ve İstikbal mücadelelerimizde her zaman ön saflarda yer alan, azim ve kararlılıklarıyla örnek teşkil eden kadınların fırsat eşitliği sağlanması halinde çok daha büyük başarılara imza atacağını kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kadın ve erkeği bir madalyonun iki yüzü gibi eşit gören kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Köklü tarihinin her döneminde kadını toplumun baş tacı ve geleceğin mimarı olarak kabul eden bu anlayış aynı zamanda kadını ailenin de merkezine almıştır. Zira, hayatın her alanında gösterdikleri büyük özveri ve çabayla önemli başarılar ortaya koyan kadınlar aynı zamanda dünyadaki en zor mesleği yani insan yetiştirme sanatını da 'Anne' vasfıyla icra etmektedirler. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı topluma yararlı bireyler olarak yetiştiren ve onları hayata hazırlayan kadınlarımız yetiştirdikleri bu nesillerle geleceğimize de ışık tutmakta. Bu bağlamda ailenin temel taşını oluşturan kadınlarımızın varlığını her alanda güçlendirecek, sosyal statüsüne katkı sunacak tüm girişimleri ve adımları geleceğimiz adına atılmış adımlar olarak değerlendirmekteyiz. Kadınlarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal güvencelerinin sağlanması, ekonomik özgürlüklerini elde etmesi, sosyal ve kültürel alanlarda çok daha fazla söz sahibi olması aslında ülke istikbaline yapılmış değerli birer yatırımdır. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak kadınlarımızın iş çevrelerinde çok daha etkin ve katılımcı bir şekilde rol almalarını istiyoruz. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması toplumsal refaha katkı sağlayacağı gibi ekonomik büyümenin de gelişmesine katkı sunacaktır. Günümüzde ülkemiz beşeri sermayesinin yarısını kadınlar oluşturmakta, fakat kadınlarımız istenilen düzeyde ve oranda iş hayatının içerisinde maalesef yer alamamakta. Ülke olarak böylesine güçlü bir insan kaynağı israfına göz yumacak bir lüksümüz olmamalı. Kadınlarımızın hayatın her alanında filizlenip yeşermesi için tüm platformlarda hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Temennimiz ülkemizin beşeri sermayesinin yarısını oluşturan kadınlarımızın bu güçlü potansiyelinin çok daha verimli kullanılması ve kadınlarımızın iş hayatında çok daha aktif şekilde yer almalarının sağlanması. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız; kadının güçlü olduğu bir toplumda, aile de güçlü olur, ülkede güçlü olur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin bu vatana emaneti değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutluyor yaşamları boyunca mutluluk ve başarılar diliyoruz." - GAZİANTEP

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Gaziantep Ticaret Borsası, Dünya Kadınlar Günü, Togo Cumhuriyeti, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GTB başkanlarından 8 Mart kutlaması - Son Dakika


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