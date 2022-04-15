Güçlü kadınlar yerel basınla iftarda buluştu - Son Dakika
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Güçlü kadınlar yerel basınla iftarda buluştu

15.04.2022 10:02
Güçlü kadınlar yerel basınla iftarda buluştu

Mudanya Güçlü Kadınlar Derneği, Başkan İpek Demirtaş'ın öncülüğünde Mudanya yerel basın temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mudanya Güçlü Kadınlar Derneği, Başkan İpek Demirtaş'ın öncülüğünde Mudanya yerel basın temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mudanya Güçlü Kadınlar Derneği'nin temsilcileri, Mudanya'daki kadınların durumu, derneğin faaliyetleri, amaçları ve hizmetleri konusunda bilgi verdi.

Mudanya Güçlü Kadınlar Dernek Başkanı İpek Demirtaş; Mudanya'da kadınların kendi ayakları üstünde durmasını amaçladıklarını, sadece yardım ederek değil, kadınların kendi kendilerine yetebilmeleri için üretken duruma gelmesine çalıştıklarını söyledi.

Demirtaş, "Bunu sağlamak için de belediyenin desteklerine ihtiyacımız var. Yardım konusunda destek olan esnafımız, iş insanlarımız var. Fakat biz kalıcı olacak çözümler istiyoruz. Bu sebeple kadınlarımızın üretken olabilmeleri için öncelikle bir yer tahsis edilmesini bekliyoruz. Burada el emekleriyle ürettiklerini pazarlayacak imkanlar sunulmasını istiyoruz. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan sesimize kulak vererek, gerekli desteği göstereceğine inanıyoruz" dedi. - BURSA

Güçlü kadınlar yerel basınla iftarda buluştu

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Kadınlar Derneği, Mudanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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