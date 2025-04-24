Gümüşhane'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Gümüşhane\'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kürtün'deki heyelan sonrası kapanan Gümüşhane-Giresun yolu için ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

24.04.2025 15:28
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde önceki gün meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun karayolunda ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur Mahallesi İncirli Köyü mevkiinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen ve Gümüşhane-Giresun kara yolunu tamamen ulaşıma kapatan heyelanı temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer bölgede riskin devam ettiğini ifade ederken ekipler ise çalışmalarını dikkatle yürütüyor. Heyelanın yaşandığı bölgede inceleme yapan dağcılar, riskli kayaları düşürürken DSİ ve Karayolları'na ait iş makineleri de devasa kayaları Kürtün Barajı'na dökerek temizliyor.

Öte yandan heyelanın yaşandığı gün bir vatandaşın ihbarıyla facianın önüne geçildiğini söyleyen vatandaşlar, yolun bir an önce ulaşıma açılmasını istiyor.

"Vatandaşın ihbarı 10'larca insanın hayatını kurtardı"

Heyelanın gerçekleştiği gün bölgede arazisi olan bir vatandaşın çatlakları görerek ihbarda bulunduğunu ifade eden Kürtün İl Genel Meclisi Üyesi İrfan Bayram, "Heyelanın olduğu bölgenin yukarısında arazisi olan emekli bir polis arkadaşımız bölgeden geçerken çatlakların oluştuğunu görüyor ve jandarmaya ihbarda bulunuyor. Jandarma da Karayolları ve AFAD'a haber veriyor. Aynı günde AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri çalışmaya başlıyor. AFAD yaptığı çalışmalarda buradaki riski görüyor ve yolda gerekli önlemler alınıyor. Jandarma aynı gün içerisinde saat 16.00'da yolu kapatıyor ve heyelan oluyor. Devletimiz gerekli önlemleri alarak çalışmaya başladı burada. Vatandaşımızın sağduyusu çok önemli zaten gördüklerinde ihbarda bulunuyorlar. Ama burada yine bir tehlike var, taş akma olayı devam ediyor. Bu ihbarı yapan vatandaşımız bu yollardan geçen 10'larca 100'lerce insanın da hayatını kurtardı" dedi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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