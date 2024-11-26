Gümüşhane\'de Sevimli Tilki Bahçeyi Mesken Edindi

Yerel

Gümüşhane'de aç kalan tilki bir sitenin bahçesini mesken edindi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedilirken tilkinin rahatlığı görenleri gülümsetti.

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde aç kalan tilki bir sitenin bahçesine gelerek yiyecek aradı. Site bahçesini kendisine mesken edinen tilki site sakinlerinden yiyecek bekledi. Tilkinin her gün aynı bölgede beklediğini ve insanlardan hiç korkmadığını söyleyen Serkan Alp ise sevimli tilkinin o anlarını kayıt altına aldı.

Karnı doyan tilki ise daha sonra bölgeden uzaklaştı. - GÜMÜŞHANE