Gümüşhane'nin kurtuluşunun 107. Yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'nin kurtuluşunun 107. Yıldönümü etkinlikleri

Gümüşhane\'nin kurtuluşunun 107. Yıldönümü etkinlikleri

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yıldönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

15.02.2025 15:12  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yıldönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları işgal sırasında Ermeni çete mensupları tarafından şehit edilen Hüseyin Hüsnü Selçuk'un Hasanbey Mahallesindeki bulunan kabrini ziyaretle başladı. Kabir ziyaretinin ardından tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki kutlama programına geçildi.

Günün anlam ve önemine dair yapılan protokol konuşmalarının ardından Gümüşhane'nin kurtuluşunun sahnelendiği gösteri gerçekleştirildi. Gösteri seyircilerden büyük alkış alırken program Gümüşhane'nin kurtuluşu temalı kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti.

"15 Şubat yakılan özgürlük ateşinin alev topuna dönüştüğü gündür"

107 yıl önce verilen mücadele sonucunda Gümüşhane'nin kurtuluşa erdiğini ifade eden Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, "15 Şubat bu topraklarda kirli hesap yapan emperyalist güçlere unutulmaz bir ders verdiğimiz gündür. 15 Şubat şehrimizde yakılan özgürlük ateşinin alev topuna dönüştüğü ölürsem şehit, kalırsam gazi dediğimiz gündür. 107 yıl önce topyekün mücadele verdiğimiz, kanımızla suladığımız bu toprakları vatan yaptığımız gündür. 15 Şubat Ermeniler tarafından katledilen kurtuluş şehidimiz Hüseyin Hüsnü Selçuk'un bayraklaştığı gündür. Bugün Gümüşhane'nin kurtuluşu, şahlanışı, gururu ve bayramıdır. Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kazanılan zaferin anlamı büyüktür"

Gümüşhanelilerin ve Türk milletinin düşman ne kadar güçlü olursa olsun karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Burada kazanılan zaferin anlamı büyüktür. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ve Türk milleti o zor günlerde yokluklarla karşılaşarak çok karamsar günler geçiriyordu. Gümüşhane'de kazanılan bu bağımsızlık mücadelesi Doğu Anadolu'nun geneli başta olmak üzere bütün yurda bir umut vermiştir. ve 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın ilhamı da buralardan başlamıştır. Çünkü Türk milleti düşman ne kadar güçlü olursa olsun karşısında dimdik durduğu zaman, ordusuyla olduğu zaman önünde kimsenin duramayacağınız ispatlamıştır. Bu vesileyle bu mücadelede canını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler onların torunları olarak vazifemiz onların emanetlerine sahip çıkmak, yarın yine böyle bir durumda kalırsak hep birlikte, topyekün silaha sarılarak bunu def etme gücünü bu manevi ruhtan bulacağız" dedi.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sergilemesi ve yerel sanatçıların konseriyle sürdü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'nin kurtuluşunun 107. Yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:22:08. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin kurtuluşunun 107. Yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.