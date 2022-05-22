Gümüşhane proje değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane proje değerlendirme toplantısı yapıldı

22.05.2022 14:13
Gümüşhane proje değerlendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen ve planlanan projeler Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Gümüşhane'de Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen ve planlanan projeler Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane'de bugüne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DOKA ve DOKAP aracılığıyla çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirterek, günümüzde kalkınmanın lokomotifliğini ajanslar ve bölge kalkınma idareleri marifetiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde yürütüldüğünü söyledi. Toplantıda Gümüşhane'de hem bugüne kadar yürütülen projeler hem de şehrin yatırım ortamlarının artması noktasında çeşitli istişareler yapacaklarını kaydeden Vali Taşbilek, "Memleketimize güzel hizmetler sunulması için hepimiz değerli katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Merkezi hükümetimizin destekleri olmayınca bunları bir yerde sonlandırmamız mümkün değil. İlimize son 20 yılda kamu yatırımı tutarı 20 milyarın üzerinde. Katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ilimizin altyapı şekillenmesinin üzerine neler koyabilirizin çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın liderliğinde DOKA ve DOKAP'ın katkılarıyla neler yürütebiliriz, kırsal kalkınmasına nasıl katkılar yapabilirizi istişare edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan bir gazetecinin "Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda Cumhuriyetin 100. yılında Gümüşhane'de prestij bir projeyi hayata geçirecek misiniz?" sorusunu cevaplandıran Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, "Bu talep bize de geldi. Böyle bir çalışma gündemimizde var. Zaten her ajans kendi bölgesinde bu minvalde sayılabilecek güzel projeleri hayata geçirdi. Eksik gördüğümüz yerlerde ilave bütçelerle niye olmasın? Kalkınma Ajansları olarak bizim şiarımız kıvılcımları yangınlara çevirmektir" diye konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İlçe Belediye Başkanları, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarık Kocagöz, KOSGEB İl Müdürü Harun Sakarya, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Kent Konseyi Başkanı Rüstem Demirağ, DOKA ve DOKAP uzmanları katıldı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

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