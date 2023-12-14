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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette ortak proje ve iş birlikleri konuşuldu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Ordu Üniversitesi\'ni ziyaret etti
14.12.2023 - 17:14,
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette her iki üniversite arasında gerçekleştirilecek ortak proje ve iş birliklerine dair fikir alışverişi yapıldı. Ziyarette Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a rektörlük görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i Ordu Üniversitesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Orhan Baş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA
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