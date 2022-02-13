Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ, 2021 yılında 14 milyon 829 bin yolcuya hizmet verdi. Genel Müdür Gökhan Beler, "Günde 300 sefer yapıyoruz. Tramvaylar 2021 yılında toplam 91 bin 948 sefer yaptı. 2 milyon 673 kilometre yol kat etti" dedi.

Ulaşım hizmetlerini çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için tüm çabayı gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarının arttırılması için yatırımlarına da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ da bu amaçlar doğrultusunda kendini her geçen gün yeniliyor.

Ulaşımda hayata geçirdiği yenilikçi hizmetlerle hem kent trafiğini hem de yolcuları rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, çağın ve teknolojinin gereksinimlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, her geçen gün yolcu sayısı artan Samsun'da geçen yılın verilerini paylaştı. 2021 yılında 14 milyon 829 bin yolcuya hizmet verdiklerini ifade eden Genel Müdür Beler, "Özellikle Haziran ayından sonra pandemi şartlarının da değişmesiyle yolcu sayımızda ciddi bir artış oldu" diye konuştu.

Günde 300 sefer yapıyor

SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Günde 300 sefer yapıyoruz. Tramvaylar 2021 yılında toplam 91 bin 948 sefer yaptı. 2 milyon 673 kilometre yol kat edildi. 90 vatman sabah mesaiye 06.10'da başlıyor. Gece yarısına kadar seferlerini sürdürüyor. Tramvaylar 14 milyon 829 bin yolcunun yüzde 16'sına ücretsiz hizmet verdi. Ücretsiz hizmet sunulanların büyük bölümünü sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturdu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN