Üye Girişi
Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika

Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı

13.02.2022 14:36
Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ, 2021 yılında 14 milyon 829 bin yolcuya hizmet verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ, 2021 yılında 14 milyon 829 bin yolcuya hizmet verdi. Genel Müdür Gökhan Beler, "Günde 300 sefer yapıyoruz. Tramvaylar 2021 yılında toplam 91 bin 948 sefer yaptı. 2 milyon 673 kilometre yol kat etti" dedi.

Ulaşım hizmetlerini çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için tüm çabayı gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarının arttırılması için yatırımlarına da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ da bu amaçlar doğrultusunda kendini her geçen gün yeniliyor.

Ulaşımda hayata geçirdiği yenilikçi hizmetlerle hem kent trafiğini hem de yolcuları rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, çağın ve teknolojinin gereksinimlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, her geçen gün yolcu sayısı artan Samsun'da geçen yılın verilerini paylaştı. 2021 yılında 14 milyon 829 bin yolcuya hizmet verdiklerini ifade eden Genel Müdür Beler, "Özellikle Haziran ayından sonra pandemi şartlarının da değişmesiyle yolcu sayımızda ciddi bir artış oldu" diye konuştu.

Günde 300 sefer yapıyor

SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Günde 300 sefer yapıyoruz. Tramvaylar 2021 yılında toplam 91 bin 948 sefer yaptı. 2 milyon 673 kilometre yol kat edildi. 90 vatman sabah mesaiye 06.10'da başlıyor. Gece yarısına kadar seferlerini sürdürüyor. Tramvaylar 14 milyon 829 bin yolcunun yüzde 16'sına ücretsiz hizmet verdi. Ücretsiz hizmet sunulanların büyük bölümünü sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturdu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı
Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı

YORUMLAR
500

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: Günde 300 seferle 14,8 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement