Gürcü Rüyası Partisi Seçimlerde Zafer Elde Etti

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Gürcü Rüyası partisi, yüzde 54 oyla Gürcistan parlamento seçimlerinden zaferle çıktı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği DATÜB Genel Başkanı Zyatdin Kassanov, Gürcistan Başbakanı Iraklı Kobakhidze'yi, Gürcü Rüyası Partisi'nin (Kartuli Ocneba) parlamento seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin galibi iktidardaki Gürcü Rüyası partisi oldu. Gürcistan Seçim Konseyi, oyların yüzde 54'ünü alan Gürcü Rüyası partisinin seçimi kazandığını açıkladı. Dördüncü kez iktidar için yarışan Gürcü Rüyası partisi, yüzde 54 oyla Gürcistan parlamento seçimlerinden zaferle çıktı.

Gürcü halkının iradesini yansıtan seçimlerin, güvenli ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kassanov, mesajında şunları kaydetti:

"26 Ekim 2024'te yapılan parlamento seçimlerinde, sizin liderliğinizde Gürcü Rüyası partisinin kazandığı başarıyı yürekten tebrik ederim. Seçim sonuçlarının Gürcistan halkı ve bölgemiz için başarı ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Gürcü halkının iradesini yansıtan bu seçimlerin barışçıl ve güvenli bir ortamda geçmesi memnuniyet vericidir. Bizler de umut ediyoruz ki yeni dönemde Ahıskalı Türkler konusunda daha güzel somut adımlar atılması en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle sizlere sağlık ve mutluluk, dost Gürcistan halkına ise refah ve esenlik diliyorum." - İSTANBUL