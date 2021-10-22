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Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor - Son Dakika

Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor

22.10.2021 11:11
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Liseliler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor, taleplerini dinliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Liseliler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor, taleplerini dinliyor.

"Liselisin Önemlisin" sloganıyla düzenlenen etkinlik bu kez Özel Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Lisenin konferans salonunda samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte ilk olarak, dünya çapında tanınmış bir kum sanatçısı olan resim öğretmeni Ömer Faruk Elmas gösteri düzenledi. Ardından öğrenciler şarkılar seslendirdi. Başkan Deniz Köken konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, onlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

"Sizleri gelecek için hazırlama konusu ana gündemimiz olmalı"

Sonrasında ise Başkan Deniz Köken öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Siz gençleri üniversiteyi kazanmaya değil geleceğe hazırlanmaya alıştırmamız lazım. Sizleri gelecek için hazırlama konusu bizim ana gündemimiz olmalı. Bugün gençler üniversiteye girmeye çalışıyor, halbuki gelişmiş toplumlarda üniversiteler gençleri okullarına almaya çalışıyor. Biz de ilçemizde sizlerin yaşamını kolaylaştırmak için bir çok tesis yapıyoruz. Geldiğimiz günden beri hem fiziki şartların düzeltilmesi için çalışıyoruz hem de spor salonlarından yüzme havuzlarına, Matematik Evi'ne kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bir hobi ile büyümenin hayatımızda çok büyük katkısı var"

Sözlerine devam eden Köken: "Hayat çok hızlı akıyor. Çocuklara 10 -15 yaşları arasında yetenek olarak ne verebiliyorsak vermemiz lazım. 15 - 20 yaş arası yetenek olarak ne vermemiz gerekiyorsa vermemiz lazım. O yaşı kaçırdığımızda bir daha olmuyor. Biz de kaçırmamaya çalışıyoruz. Mesela ilkokul 4. sınıftan 5. sınıfa geçinceye kadar yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ata binmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Her birimizin bir hobi ile büyümesinin hayatımıza çok büyük katkısı var. Ben müzik, resim kurslarını matematik, fizik, kimya kadar önemsiyorum. Çocukların, gençlerin enerjisini bir yere yönlendirmemiz lazım. Sadece test çözerek bunu yapamayız" dedi. - İSTANBUL

Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor

Anadolu Lisesi, Faruk Elmas, Deniz Köken, Eyüpsultan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor - Son Dakika


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