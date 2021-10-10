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Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor

10.10.2021 10:59
Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla botlarını tamir ettirme yada bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar ayakkabı tamircilerin işlerini arttırdı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla botlarını tamir ettirme yada bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar ayakkabı tamircilerin işlerini arttırdı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların hazırlıkları da hızlandı. Kış aylarına hazırlanan vatandaşlar geçen yıl kullandıkları bot ve çizmeleri bakım ve onarım için tamircilerin yolunu tuttu. Bu durum ise ayakkabı tamircilerin yüzünü güldürdü. İşleri hızlanan tamirciler bugünlerde vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Eskişehir'de 1988 yılından bu yana ayakkabı tamirciliği yapan Kemal Karataş, Tamir yaptıranların sayısının çoğaldığını söyledi. İyi ve kaliteli ayakkabılar pahalı olduğu için vatandaş eski ayakkabısını tamir ettirip kullandığını belirten Karataş, "Botlar tamire geldi, insanlar botlarını yenileyerek, kışa hazırlık yaptırıyorlar, 30-40 liraya ayakkabının içini dışını tamir edip yenilemek mümkün" dedi.

"İyi ayakkabı alırken deri olmasını tercih edin"

İyi ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Karataş, "Ucuz ayakkabı iyi olmaz, petrol artığından, deri tozundan yapılmış imitasyon olabilir. Fiyatı yüksek de olsa deri ayakkabılar tercih edilmeli, deri ayakkabı yumuşak olur. Ayakkabı alırken güvenilir, bilinen mağazalardan alışveriş yapılmalı, ortopedik ayakkabı tercih edilmeli. Kışın ayakların sıcak tutulması için yün tabanlıklar tercih ediliyor. Uygun fiyatlı bu tabanlıklar ayakkabılarda bir kalorifer etkisi yapıyor" dedi.

"Kadınlar ayakkabılarına daha güzel bakıyor"

Kadınların ayakkabılarına daha güzel baktığını dile getiren Karataş, "Bir de kadınların daha fazla ayakkabısı olduğu için daha az yıpranıyor daha güzel bakıyorlar, öğrencilerde de para yok, onlar da ayakkabılarını tamir ettirip giyiyor" dedi.

Tamirde kullanılan malzemelerin zamlandığını ve dolayısıyla tamir fiyatlarının da yükseldiğini dile getiren Karataş, "Keşke malzemelerimiz ucuz olsa biz de daha ucuza iş yapsak. Eskiden 150 lira kazanırken her şeye yetiyordu, şimdi ise 250-300 lira kazansak bile geçinmekte zorlanıyoruz. 100 liramız oldu 10 lira. Mesleğe başladığım 1988 yılından bu yana aynı koşullar altında, aynı ortamda çalışıyorum. Özellikle havalar soğuduğunda çalışmak daha da zorlaşıyor, biz sadece kapalı bir mekan istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor
Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor
Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor

Kemal Karataş, Eskişehir, Karataş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Botlar ve çizmeler kışa hazırlanıyor - Son Dakika


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