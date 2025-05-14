Hac Vizesiz Harem'e Girişte Cezalar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hac Vizesiz Harem'e Girişte Cezalar Artıyor

Suudi Arabistan, hac vizesi olmadan Harem bölgesinde bulunanlara 20 bin riyal ceza uygulayacak.

14.05.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac vizesi olmadan Harem bölgesinde bulunanlara para cezası uygulamasının bu sene daha da genişletilerek sıkı şekilde uygulanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac vizesi olmadan Harem bölgesinde bulunanlara para cezası uygulamasının bu sene daha da genişletilerek sıkı şekilde uygulanacağını açıkladı. Hicri 1446 yılı haccı için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten bakanlık, ancak hac vizesi olmadan 1 Zilkade ile 14 Zilhicce arasında Harem bölgesinde bulunarak, kaçak hac yapmaya çalışanlara sınır dışı etme ve 20 bin riyal para cezası uygulanacağını bildirdi. Hac ve Umre Bakanlığı, 1446 Hicri yılı hac ibadetlerini yerine getirmek için resmi izin alınması gerektiğini açıklayarak, bu kontrollerin ibadetlerin düzenlenmesi ve Allah'ın misafirlerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması için temel bir şart olduğunu kaydetti.

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de hac işlerini düzenleyen nizam ve talimatların uygulanması ve ibadetlerin kolay ve rahat bir şekilde yerine getirilmesi için gayret gösterildiğini belirten Hac Bakanlığı, hac talimatlarını ihlal eden, izinsiz hac yapmaya çalışan kişiler de dahil olmak üzere ilgili makamlarca öngörülen para cezalarının istisnasız uygulanacağını ve bu kişilere 20 bin riyale kadar para cezası verileceğini teyit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her türlü ziyaret vizesi sahibi olanların Zilkade'nin 1'inden Zilhicce'nin 14'ünün sonuna kadar Mekke-i Mükerreme'ye girmeleri, girmeye çalışmaları veya Mekke-i Mükerreme'de kalmaları halinde aynı para cezası uygulanacaktır" denildi.

Düzenlemeler, hac döneminde Mekke'ye ve kutsal mekanlara giren kişilere ziyaretçi vizesi vererek, hac yapacaklarını bilerek onları taşıyarak, barındırarak veya yerlerini gizleyerek giriş kolaylığı sağlayan kişilere 100 bin riyale kadar ağır cezalar getiriyor. Cezalar ihlal sayısına göre değişiyor. Prosedürler arasında ister yerleşik ister kaçak göçmen olsun, ihlal edenlerin sınır dışı edilmesi ve 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'a girmelerinin yasaklanması da yer alıyor. İhlal edenleri taşımak için kullanılan araçlara da sahibinin ihlale karıştığı, suç ortağı olduğu veya suç ortaklığı yaptığı ispat edilirse el konuluyor.

Bakanlık, hac ibadetini yerine getirmek isteyen herkese çağrıda bulunarak, yurt içi hacı adayları için resmi izin, yurt dışı hacı adayları için ise normal hac vizesi ile hac ibadetinin yapılabileceğini açıkladı. Hac vizesi hariç her türlü vizenin sahiplerine hac ibadetini yerine getirme hakkı sağlamadığı belirtildi. Ayrıca sahte kampanyalara ve yanıltıcı reklamlara hac sırası bekleyenlerin inanmaması gerektiği uyarısında bulunularak, Müslümanların resmi kanallar aracılığıyla bu tip kaçakları ihbar etmesi gerektiği hatırlatıldı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Politika, Güncel, Yerel, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hac Vizesiz Harem'e Girişte Cezalar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
02:02
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
00:09
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
00:08
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 18:02:50. #7.12#
SON DAKİKA: Hac Vizesiz Harem'e Girişte Cezalar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.