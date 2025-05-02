Hacılar Belediyesi\'nde \'İSG\' seferberliği

Hacılar Belediyesi; personelin çalışma ortamlarında daha güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışabilmesi amacıyla kapsamlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi. Eğitim, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitim programı hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İş ve işçi güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına personelimize Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi veriyoruz. Sağlık ve güvenlik açısından personelimizin alması gereken eğitimlere büyük önem veriyoruz. Hem belediye personelimizi hem de sahada çalışan teknik ekiplerimizi daha güvenli ortamlarda çalıştırmak için eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Verilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği bilinci, kişisel koruyucu donanım kullanımı, çalışma mevzuatı ve çalışanların yasal hakları, iş kazalarının önlenmesi, ergonomik ve fiziksel riskler, acil durumlarda alınması gereken önlemler, meslek hastalıkları ve ilkyardım uygulamaları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitimler, Dr. Ertan Sil ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Pınar Şimşek tarafından verildi. Eğitimlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde devletin, işverenin ve çalışanın sorumluluklarına dikkat çekilerek, güvenli bir çalışma ortamının nasıl oluşturulabileceği anlatıldı. Ayrıca çalışanların güvenlik kurallarına uyması, iş kazalarının önlenmesi ve iş ortamlarında risklerin nasıl minimize edileceği konularında da bilgiler paylaşıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan Hacılar Belediyesi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası verilecek.

Başkan Özdoğan; "Çalışan sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak için bu tür eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Tüm personelimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ