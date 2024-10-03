Hacılar'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar\'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının mevsim koşulları elverdiği sürece süreceğini açıkladı. Beğendik Mahallesi'nde kilitli parke çalışmaları ve çevre düzenleme projeleri sürdürülüyor.

03.10.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, mevsim şartları elverdiği sürece çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Hacılar'da yaz döneminin son günlerinde yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarında ara vermeyen belediye ekipleri Beğendik Mahallesi Çifteharman Sokak'taki kilitli parke çalışmalarına devam ediyor. Buradaki çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada; "Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan taşkın koruma kanalının tamamlanmasının ardından, yol düzenlemesi ve üstyapı çalışmalarına başladık. Hem yolun düzenli hale getirilmesi hem de kilitli parke yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında önemli adımlar atıyoruz" dedi. Çalışmaların detaylarına değinen Başkan Özdoğan, "Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir kilitli parke uygulaması gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz, yolun genişliğini ve eğimini en uygun şekilde düzenleyerek daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor. Bu bölgedeki imar uygulamaları sonucunda, yolların genişliği artırılarak, vatandaşlarımızın daha rahat yapılaşma imkanına sahip olmaları sağlanıyor. Çalışmalar mevsim şartları izin verdiği sürece devam edecek" diye ekledi.

Başkan Özdoğan, ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yapacağı ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına da dikkat çekerek; "Karşı hat üzerinde çevre düzenlemeleri tamamlandığında, bölgemize yakışır bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması da gerçekleştirilecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. DSİ'nin taşkın koruma kanalında yürüttüğü başarılı çalışmalar için de Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Parke ve çevre düzenleme çalışmalarımız, kış gelmeden tamamlanacak ve halkımıza sunulacak. Hacılarımıza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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