Hacılar\'da Başboş Hayvanlarla Mücadele Devam Ediyor

Hacılar Belediyesi, sahipsiz ve başıboş hayvanlarla mücadele konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlçe genelinde hem insan güvenliği hem de hayvanların refahı için yürütülen yakalama faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda Türkiye genelinde bazı vatandaşların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olayların ardından bu konuda gösterilen çabanın haklılığının bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Özdoğan, şunları söyledi:

"Sahipli ya da sahipsiz fark etmeksizin, başıboş bırakılan tüm köpekler ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. İlçemizin güvenliği ve vatandaşlarımızın huzuru için bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir."

Sahipli hayvanlarını sokağa bırakan vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 86.358 TL idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi gereği ise 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası uygulanabileceğini hatırlatan Başkan Özdoğan, "Evcil hayvan sahipleri, hayvanlarının sokakta başıboş dolaşmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aksi durumlar ciddi hukuki sonuçlar doğuracaktır" dedi.

İlçede kullanılan tuzaklı kafeslerin bazı kişilerce açılarak köpeklerin serbest bırakılması gibi müdahalelerin hem tehlikeli hem de suç olduğunu söyleyen ve kafeslerde tuzağa düşen köpeklerin alınması için 7/24 hizmet veren hattın olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Kafesler üzerine bırakılan 0546 554 85 79 numaralı hattımızdan ulaşan vatandaşlarımız için ekiplerimiz anında müdahalede bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hacılar'ın güvenliği, bizim için her şeyin önündedir"

Dışarıdan ilçeye sahipsiz hayvan bırakılmasının hem etik dışı hem de hukuki açıdan suç teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu tür bir durumla karşılaşan hemşehrilerimiz araç plakalarını belediyemize ya da emniyet güçlerine bildirmeli, mümkünse görüntülü kayıt almalıdır. Kamu düzeni ve güvenliği için bu son derece önemlidir. Hacılar'da kamu güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığı, hepimiz için büyük önem taşımaktadır" diyerek açıklamalarını tamamladı. - KAYSERİ