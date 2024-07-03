Hacılar'da Büyük Su Projesi Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar'da Büyük Su Projesi Hızla Devam Ediyor

Hacılar\'da Büyük Su Projesi Hızla Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar'da sel taşkını riskini bertaraf edecek olan 'Büyük Su Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Proje kapsamında taşkın koruma kanalları yapılacak ve doğal afetlere karşı çözüm bulunacak.

03.07.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Hacılar'da sel taşkını riskini bertaraf edecek ve doğal afetlere karşı çözüm bulacak olan 'Büyük Su Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini" söyledi.

Hacılar için bugüne kadar birçok proje kazandırdıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulması için yürütülen Büyük Su Projesi'nin de hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Özdoğan, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Nisan ayı itibarıyla başladığımız taşkın koruma kanalı faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi etkenlerle artan şiddetli yağışlar ve yüksek debi gibi faktörlerin ilçemizde herhangi bir sıkıntıya yol açmaması açısından bu çalışma oldukça önemliydi. İlçemizdeki tüm derelerde taşkın koruma kanallarının yapımına ihtiyaç duyulan yerlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hızlı ilerleyen çalışmamızın kısa sürede kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Bu projede emeği geçen DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bu projenin tamamlanmasıyla Hacılar'da önemli bir adım daha atmış olacaklarını belirten Özdoğan, "Aksu ve Lara Derelerinde ilk kısımda yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir ıslah kanalı gerçekleştireceğiz. Bu iki deremiz Beğendik Bağları'ndan geçip Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden Boğaz Köprüsü'ne ulaşacak. İlave projelerle birlikte 7 bin 500 metrelik bir taşkın koruma kanalını tamamlayacağız. Böylelikle ihtimal sel baskınları ve ani yağışlarda vatandaşların can ve mal kaybı riski en aza indirilmiş olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Büyük Su Projesi Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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