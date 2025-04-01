Hacılar\'da Ramazan dolu dolu geçti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mübarek Ramazan ayı boyunca Hacılar'da gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve yardımlaşma faaliyetlerini değerlendirdi. Başkan Özdoğan, "Ramazan'ın ruhuna yakışır şekilde ilçemizde insanlarımızla hemhal olmaya gayret ettik. Ortak paydamız Hacılar ve bizler bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Ramazan Koordinasyon Merkezi (RKM) aracılığıyla düzenlenen etkinliklerde toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Hanımefendilerle, öğrencilerimizle, gençlerimizle, büyüklerimizle, şehit ve gazi yakınlarımızla, esnaflarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iftar sofralarında buluştuk. Yalnızca Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 2.700 kişiyle birebir temas kurduk. Katıldığımız programlar ve mahalle iftarlarımızla birlikte bu sayı 10 binin üzerine çıktı" diye konuştu.

Hacılar Belediyesi'nin yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca sosyal yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Özdoğan, "Ramazan ayında yaklaşık 200 kişiye sıcak yemek ulaştırdık. Bu sayı Ramazan dışında da ortalama 80-100 kişi arasında değişiyor. Yaşı gereği yemek yapmakta zorlanan büyüklerimize veya bakmakla yükümlü olduğu torunları olan aile büyüklerimize bu desteği yılın her günü sunuyoruz" dedi.

6 Bin Kişilik Destek Organizasyonu

Sosyal yardımlarda şeffaf ve koordineli bir süreç yürüttüklerini belirten Başkan Özdoğan, "İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili talepleri belediye ve kaymakamlığımız iş birliğinde ciddi bir süzgeçten geçirerek değerlendiriyoruz. Yardım taleplerini kayıt altına alarak sürdürülebilir destek sağlıyoruz. Ramazan ayındaki faaliyetleri yıl geneline yaydığımızda yaklaşık 6 bin kişiye ulaşan bir yardım organizasyonundan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ramazan ayı boyunca Hacılar'da oluşturduğumuz gönül birlikteliği, ilçemizin dayanışma kültürünün en güçlü göstergesidir. Belediyemizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, esnaflarımızın, siyasi partilerimizin ve vatandaşlarımızın katkılarıyla bu bereketi hep birlikte yaşadık. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." - KAYSERİ