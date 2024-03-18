Hakkari'de lapa lapa kar yağdı
HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla devam ediyor.
Akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, öğle saatlerinde yerine kar yağışına bıraktı. Araçların beyaza büründüğü Hakkari'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının genellikle şubat ve mart aylarında Hakkari'de kendisini gösterdiğini belirten vatandaşlar, mayıs ayına kadar kar yağışına şahit olduklarını belirtti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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