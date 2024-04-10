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Hakkari'de sel suları ile mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari'de etkisini arttıran şiddetli yağışlar kentin birçok mahallesinde sele neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak yağışlar, kentin birçok mahallesinde sele dönüştü. Yolların gölette dönüştüğü, dere yataklarının taştığı kent merkezinde belediye ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için insan gücü ve iş makineleri ile gece boyunca sel suları il mücadele etti.

Su taşkınlarının yaşandığı mahallelerde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerden bilgi alan belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin özverili bir çalışma sergilediğini belirtti.

Evleri dere yatağında bulunan vatandaşlar ise zabıta ekipler tarafından anonslar yaparak su taşkınlarına karşı uyarıldı.