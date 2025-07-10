Harmanözü\'nde Aşure Günü Kutlaması

Muharrem ayı ve Aşure Günü münasebetiyle Harmanözü köyünde bir program düzenlendi. Programa, Vali Mustafa Eldivan ve protokol üyeleri davet edildi.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Eldivan, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan, talepleri dinleyerek, notlar aldı. Vali Eldivan köydeki cemevine de uğrayarak, cemevi hakkında köy muhtarından bilgi aldı.

Ziyarette Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT