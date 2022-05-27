Hassa Belediyesinden 82 aileye ev - Son Dakika
Üye Girişi

Hassa Belediyesinden 82 aileye ev

27.05.2022 13:54
Hassa Belediyesinden 82 aileye ev

Hassa Belediyesi tarafından 82 aileye sıfırdan ev yapılıp teslim edildi.

Hassa Belediyesi tarafından 82 aileye sıfırdan ev yapılıp teslim edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın talimatı doğrultusunda 2020 yılı sonu itibariyle 82 aileye sıfırdan ev yapılıp teslim edildiği belirtildi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Görev geldiğimiz 2019 yılından itibaren kollarımızı hizmet için sıvadık ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Parke çalışmaları, yol genişletme, sosyal tesisler, dere ıslahları, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar gibi birçok çalışmaya imza attık. Bu çerçevede 82 ihtiyaç sahibi ailelimize kendi çabalarımızla birer ev yaptık. Çalışmalarımız bu yılda devam edecek" dedi. - HATAY

Hassa Belediyesinden 82 aileye ev
Hassa Belediyesinden 82 aileye ev
Hassa Belediyesinden 82 aileye ev

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mehmet Karataş, Hassa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hassa Belediyesinden 82 aileye ev - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:40:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hassa Belediyesinden 82 aileye ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement