Hastanede eğitim

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocuklar, başhekimlik tarafından sınıfa dönüştürülen odada eğitimlerini sürdürerek, derslerinden geri kalmıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde özellikle hematoloji servisinde ve diğer servislerde tetkik amaçlı uzun süreli yatan çocukların okuldan geri kalmamaları için açılan 'hastane sınıf' hem çocukların hem de velilerin vazgeçilmezi oldu. 2 öğretmen eşliğinde kollarındaki serumlarla sınıfa gelen çocuklar, burada okullarında gördükleri eğitimin aynısını alarak, derslerinden geri kalmıyor. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay'ın talimatlarıyla sınıfın bütün eksiklikleri giderilirken, çocuklar da hem keyifli zaman geçirmenin hem de ders işlemenin heyecanını yaşıyor.

"Çocuklar seviyelerine göre eğitim alıyor"

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Klinik İdari Sorumlusu Doç. Dr. Binnaz Çelik, "Okulumuz pandemi dönemi öncesinde aktif hizmet veriyordu. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık ama pandemi biter bitmez öğretmenlerimiz sağ olsunlar hemen tekrar hizmete başladılar. Hastanede özellikle hematoloji servisinde uzun süreli yatan ya da diğer servislerimizde tetkik amaçlı uzun süreli yatan hastalarımıza okuldan geri kalmamaları için burada 2 öğretmenimiz aktif eğitim veriyor. Bu konuda bize başhekimimiz birçok konuda olduğu gibi yine destek oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada hem ders görüyorlar hem de bir arada oluyorlar, sosyal ortam da güzel öğretmenlerimiz de kendilerine her konuda destek oluyor. Bu şekilde eğitime devam ediyoruz. Hastalarımızın aynı okullarında olduğu gibi burada da okullarına ara vermeden eğitimlerine devam etmelerini sağlamış oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol var. Bu protokole göre hastanede yatan çocuklar yattıkları dönemlerde derslerinden geri kalmamaları için öğretmenlerimize belirtildiği şekilde müfredatı uyguluyorlar. Çocukların seviyelerine göre eğitim veriyorlar. Hangi çocuk hangi seviyede, hangi sınıftaysa ve o dönemde neleri almaları gerekiyorsa ona göre eğitimlerine devam ettiriliyor. Ailelerimiz bu durumdan çok memnun oluyorlar. Çünkü onların en büyük endişesi okul çağındaki çocukların okuldan geri kalmamasıdır. 'Dersleri bu sırada göremeyecek ve tek başına nasıl yapacak, biz ona destek olamayız' gibi dönütleri oluyor. Biz de okulumuz sayesinde ailelerimizi biraz daha rahatlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fuat Özyeşil de, "Hastanedeki eğitim öğretime devam etmek için öğretmen olarak gönüllü geldim. Buraya ilk geldiğimde kuşkular duyuyordum. Gerçekten 'çocuklar hasta, nasıl yapacağız? Bulaşır mı? Riskler nedir' şeklinde düşünüyorduk ama çocukları tanıyıp, hastaneye geldikten sonra sınıfları, hastanenin temizliğini, titizliğini görünce ve bulaşıcı hastalığı olan çocuklarımızın sınıflara getirilmediğini duyunca daha da rahat hareket etmeye başladık. Şimdi de eğitim olarak ve hastanenin bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok çok memnunuz. Çalışmalarımız olumlu şekilde devam etmektedir. Bizim elimizde yıllık ve günlük ünite planlarımız var. Planlar doğrultusunda bir çocuğun okula gittiği zaman hangi konuyu görüyorsa bizde de kaldığı yerden konuyu görüyor. Biz burada destek eğitimi yapmış oluyoruz. Çocuğun en azından okula gittiği zaman dersinden geri kalmadığını görüyoruz. Hatta biz öğretmenlerden de dönütler alıyoruz. Teşekkür ediyorlar. Çocuğumuz en azından orada eğitimsiz kalmadı şeklinde şeyler duyuyoruz. Çocuklarımıza resim yaptırıyoruz, resim boyama yapıyorlar, oyuncaklarla oyunlar oynuyorlar. En azından çocuklarımız psikolojik olarak kendini hastanede kabul etmiyor. Sanki evde oyun oynuyormuş gibi rahatlıyorlar. Bu da iyileşmelerine olumlu yönde çok büyük etki ediyor" diye konuştu.

"Özel hastaneden daha güzel olmuş"

Öğrenci velisi Hanife Karataş ise, Kayseri Şehir Hastanesi'nden övgüyle bahsederek, "Kızım hasta olduğu için hastaneye geldik. 7 yaşına kadar özel hastanede tedavi gördü. Özel hastanenin doktoru bize Şehir Hastanesini tavsiye etti. Burada Murat Cansever hocamızla tanıştık. Çok memnunuz. Çocuğumuzu yatırıp, yatırmama konusunda eşim biraz tereddüt etti. 'Bir duruma bakalım sonra geçeriz' dedim. 2 gündür yatıyoruz. Özel hastaneden daha güzel olmuş. Doktorlar, hemşireler hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi ilgileniyorlar. Okulu da gördüm. Dün hocalarımız bizimle gelip, tanıştılar bugün iyi diye okula getirdik. Şimdi de gitmek istemiyor. Yani şu anda hasta ama hastalığı bile unutmuş vaziyette. Böyle bir etkinlik olması benim çok hoşuma gitti. Çocuğun psikolojisini rahatlatma bakımından. Giderken de buradan kitaplarımızı ve boya kalemlerimizi götüreceğiz. Odamızda çalışmaya devam edeceğiz. İlk defa burada kaldık. Şehir Hastanesi benim çok hoşuma gitti. Herkesten Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ