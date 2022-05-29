Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu

29.05.2022 01:52

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de artış gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor. Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi. Gece uykudayken Şaziye Şap'ın elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu

YORUMLAR
500
Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'Üzerimde bomba var' diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı! Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'Üzerimde bomba var' diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 02:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement