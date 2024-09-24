Havalimanı Güvenlik Toplantısı

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Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlık ettiği Havalimanı Güvenlik Komisyon Toplantısı, bugün ilgili kurum amirleri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, havalimanının güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli stratejiler konuşuldu.

Toplantıda, havalimanında güvenli bir seyahat ortamı oluşturulması için alınacak önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Kaymakam Adem Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada güvenliğin önemine dikkat çekerek, "Havalimanlarında güvenli bir ortam sağlamak, seyahat eden vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını garanti altına almak adına büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu nedenle, tüm paydaşlarımızın iş birliği içinde, koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Toplantının sonunda, önerilen güvenlik önlemlerinin bir an önce uygulanması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı. - ZONGULDAK