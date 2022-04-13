Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir" - Son Dakika
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Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir"

13.04.2022 00:58
Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir"

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan yazar Hayati İnanç, "Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan yazar Hayati İnanç, "Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır. İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir. Kalbine koyarsan zehirler" dedi.

Yazar Hayati İnanç, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliği çerçevesinde "Can Veren Pervaneler" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. İnanç, "Mademki doğduk öleceğiz. Ölüm, muhakkak bir sonuçtur. Her şey şüpheli ama ölüm katidir. Topraktan geldik, yine oraya gideceğiz. Şan, şöhret, para mutluluk getirmez. İç huzuru bulmaktır önemli olan. Dünya makam ve mevkilerinin hepsi geçicidir. Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır. İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir. Kalbine koyarsan zehirler. Kibir de zehirler. Kazandığını zannederken, aslında kaybeden olursun, bunun bile farkına varamazsın" dedi.

"Sen hesabını, her sırrını bilene vereceksin"

"Dünya kimseye yar olmaz" diyen İnanç, "Mahşeri düşünün. Herkes oradadır. O gün Allah hiç birimizi utandırmasın. O güne hazırlıklı olmak gerekiyor. Dünya sevgisi yanıltır. Gençlerimiz bu illüzyona kapılıyorlar. Kibrinize, nefsinize yenilmeyin. Analık-babalık, çocuk yetiştirmek dünyanın en zor, en önemli mesleğidir. İnsan her an tercih durumundadır. ya Allah'ın rızasını ya da nefsinin istediğini seçersin. Sen hesabını, her sırrını bilene vereceksin" şeklinde konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, program sonunda yazar Hayati İnanç'a çiçek takdim ederek teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kartepe Belediyesi, Hayati İnanç, İslamiyet, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayati İnanç: 'İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir' - Son Dakika


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