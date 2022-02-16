Üye Girişi
Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak - Son Dakika

Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak

16.02.2022 09:05
Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesine Aile Sağlı Merkezi yaptıracak olan hayırsever iş adamı Yusuf Aktürk ile protokol imzaladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesine Aile Sağlı Merkezi yaptıracak olan hayırsever iş adamı Yusuf Aktürk ile protokol imzaladı.

Hayırsever Yusuf Aktürk'ün desteğiyle Sandıklı ilçesi Zafer Mahallesi'ne yapılacak 2-3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapımı için protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Vali Çiçek, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hayırseverlerin katkıların önemli olduğunu kaydederek, Aktürk'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500

Gökmen Çiçek, Karahisar, 112 Acil, İş Adamı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
08:40 Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!
08:32 Yeraltı dünyasında hesaplaşma dönemi! Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı vuruldu
08:28 Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni sistemin detayları
08:25 Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı
08:22 Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven
08:14 İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı
08:13 Cumhur İttifakı en çok İstanbul'da kaybediyor: 2018 seçmeninin %22'si gitti, İmamoğlu yükselişte!
08:12 Bill Gates'ten canlı yayında bomba açıklamalar: Koronavirüs aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hayırsever iş adamı Sandıklı'ya Aile Sağlı Merkezi yaptıracak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement