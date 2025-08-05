Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, nesli tehlike altına bulunan su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hayrabolu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde derede balık avlamaya çalışan su samurunu fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Yerel › Hayrabolu'da Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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