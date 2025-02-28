Hayvan Koruma Toplantısı Yapıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, hayvanların korunmasına ilişkin uygulanması planlanan tedbirler görüşüldü.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Vali Eldivan, hayvan haklarının korunmasının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, ilgili kurum temsilcileri tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle toplantı sona erdi. - BAYBURT