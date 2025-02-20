Helal Tüketimde Artış - Son Dakika
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Helal Tüketimde Artış

Helal Tüketimde Artış

TSE, helal ürünlere olan talebin arttığını ve bu alanda helal belgelendirme sürecinin önemini vurguladı.

20.02.2025 13:11
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Türk Standardları Enstütüsü (TSE) Başkanı Mahmut Şahin, TSE ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile helal belgelendirme hizmeti ile tüketicilerin helal belgelendirilmiş ürünlere olan ilgisinin yükseldiğini kaydetti.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE'nin 2011 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanları ile birlikte helal belgelendirme hizmeti sunduğunu belirterek; özellikle gıda, kozmetik, turizm ve diğer sektörlerde helal tüketim ihtiyacının hızla arttığını vurguladı. Şahin, bu artan talebin TSE'nin uygunluk testleriyle karşılandığını ifade etti. Ramazan ayının gelişiyle birlikte, helal gıda tüketimine yönelik hassasiyetin daha da arttığını belirten Şahin, tüketicilerin helal belgelendirilmiş ürünlere olan ilgisinin yükseldiğini söyledi.

TSE Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, TSE'nin gıda, kozmetik ve turizm alanlarında, SMIIC standartlarına göre dünyada ilk akredite olan kuruluş olduğunu belirterek, "Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız da Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu akreditasyonla birlikte, hem helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların hem de gıda ve kozmetik gibi alanlarda üretim yapan işletmelerin faydalanabileceği test faaliyetlerini de akreditasyon kapsamımıza dahil etmiş olduk" dedi.

"Turizm faaliyeti yapan işletmelerin talebi arttı"

Başkan Şahin, 2022 yılı itibariyle Helal Turizm alanındaki akreditasyonun tamamlandığını belirterek, "Turizm faaliyeti yapan işletmelerden yeni müracaatları almaktayız ve bu alanda faaliyetlerimizi hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda sürdürmekteyiz. Türk Standartları Enstitüsü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü altyapısı, uzman kadrosu, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri ile Helal Belgelendirme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

'Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu' düzenlenecek

Türk Standardları Enstitüsü'nün, 25 Şubat tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu" düzenleyeceğini belirten Başkan Şahin, sempozyumda, helal uygunluk değerlendirme süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumu, sektördeki güncel gelişmeler ve belgelendirme süreçlerinin önemi gibi kritik konuların uzman katılımcılarla ele alınacağını söyledi. Helal belgelendirme sürecinin tüketicilere sağladığı güvenin altını çizen Şahin, özellikle Ramazan ayı gibi dini hassasiyetin arttığı dönemlerde helal tüketim ihtiyacının daha da belirginleştiğini ve bu alandaki standartların öneminin arttığını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Ekonomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Helal Tüketimde Artış - Son Dakika

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