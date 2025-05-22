Hemşire ve Ebelere Aile İşi Uyum Araştırması - Son Dakika
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Hemşire ve Ebelere Aile İşi Uyum Araştırması

Hemşire ve Ebelere Aile İşi Uyum Araştırması
22.05.2025 10:40
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Sağlık-Sen'in araştırmasına göre, hemşire ve ebelerin %73'ü iş-aile dengesini sağlayamıyor.

Sağlık-Sen, hemşire ve ebelere yönelik 'İş ve Aile Hayatı Uyumu' araştırması gerçekleştirdi. Ankete katılan çoğu kadın hemşire ve ebelerin yüzde 73'ü iş ve aile dengesini kuramadığını belirtti. Verilere göre nöbet tutma sıklığı, iş ve aile dengesini bozan en önemli etken olarak öne çıktı.

'2025 Aile Yılı'nda Sağlık-Sen önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Hemşire ve ebelere yönelik 'İş ve Aile Hayatı Uyumu' araştırması yapan Sağlık-Sen, elde ettiği verilerle hemşire ve ebelerin iş yükünü ortaya koydu. Ankete Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin çalışan katıldı. Ankete katılan hemşire ve ebelere iş ve aile hayatındaki dengeyi kurup kuramadıkları soruldu. Ankete katılan ve çoğu kadın olan hemşire ve ebelerin yüzde 73'ü, iş ve aile dengesini kuramadığını söyledi.

Çalışma saati arttıkça iş ve aile dengesi daha da bozuluyor

Ankette dikkat çeken bir başka bulgu ise nöbet tutma sıklığının iş ve aile dengesini etkilediği oldu. Verilere göre nöbet tutma sıklığı, iş ve aile dengesini bozan en önemli etken olarak öne çıktı. İki günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin yüzde 88,4'ü, üç günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin ise yüzde 76'sı iş ve aile dengesini kuramadığını belirtti.

Ankette öne çıkan bir diğer husus ise uzun çalışma saatleri oldu. Katılımcılar, çalışma saatleri uzadıkça iş ve aile dengesini sağlamakta zorlandıklarını ifade etti. Verilere göre haftada 40 saat çalışan hemşire ve ebelerin yüzde 36'sı iş ve aile yaşamını dengeleyebildiklerini belirtti. Haftada 40 ile 60 saat çalışanların yüzde 76,8'i iş ve aile dengesini kuramadıklarını bildirirken, haftada 60 saat üstü çalışan katılımcılarda ise bu oran yüzde 82,1 seviyelerine kadar yükseldi.

İş ve aile dengesinde iş yeri desteği yetersiz

Katılımcılar, "İş ve aile dengesinde iş yerinizden yeterli desteği alıyor musunuz?" sorusunu da cevapladı. Verilen cevaplara göre, bu dengeyi sağlamada iş yeri desteği yetersiz kalıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 19,68'i, iş ve aile dengesinde iş yerinden destek bulduğunu söyledi. Buna göre her 5 kişiden 4'ü iş yerinden destek bulamıyor.

İş ve aile dengesi çalışma memnuniyeti getiriyor

Ankete göre, iş ve aile uyumunu sağlayan katılımcılar çalışma koşullarından da memnun olduğunu dile getirdi. Bu dengeyi sağlayanların yüzde 59,2'si çalışma hayatından memnun olduğunu söylerken, dengeyi sağlayamayanlarda bu oran yüzde 8,3'te kaldı.

"İş ve aile dengesinin kurulabildiği çalışma ortamının sunulması elzemdir"

Anket sonucunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Çalışma hayatını aile yaşamı ile birlikte bir bütün olarak ele almak önemlidir. Çalışma hayatındaki memnuniyeti etkileyen önemli halkalardan biri iş ve aile dengesidir. Bu denge çalışanların verimliliğini ve memnuniyetini artırmaktadır. Bu nedenle hemşire ve ebelerimizin iş ve aile yaşamı dengesinin sağlıklı bir şekilde kurabildiği bir çalışma ortamının sunulması elzemdir. Sağlık hizmetlerinin yükünü çeken hemşire ve ebelerimizin iş ve aile hayatı uyumunu tespit etmeye yönelik olarak hazırlanan araştırmamızın sonucunda elde edilen bulgular, bu talebimizi desteklemektedir. Bir kez daha buradan dile getiriyoruz, Aile Yılı'nda ebe ve hemşirelerimizin iş ve aile dengesi kurulmalı, çalışma şartları aile birliğini bozmamalıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hemşire ve Ebelere Aile İşi Uyum Araştırması - Son Dakika

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