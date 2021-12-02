Her sabah vatandaşlara çorba ikram ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle her sabah vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle her sabah vatandaşlara çorba ikram ediliyor. İstasyon Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde tezgah açan esnaf Savaş Gök, hayırseverlerin desteği ile her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Havaların soğumasıyla çorba ikramı uygulamasını başlattıklarını belirten Gök, "Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara her sabah sıcak çorba dağıtıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu ikramlarımız devam edecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Her sabah vatandaşlara çorba ikram ediyor - Son Dakika

Son Dakika

Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın

Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu

Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!

Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü