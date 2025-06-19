Hınıs'ı Tanıtan Klip Çekildi

Hınıs için söylediler

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ve çalışanları ilçenin tanıtımı için klip çektiler.

Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Hınıs Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Fehim AĞIRBAŞ' In destekleriyle, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla, Hınıs'ın tarihi ve kültürel güzellikleri ile sözleri Hınıs yöresine ait "Suda Balık Yan Gider" türküsü eşliğinde "Hınıs için Söyle" mottosu ile etkinlik yapıldı.