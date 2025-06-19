Hisarcık\'ta Başarı Belgeleri Dağıtıldı

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve personele başarı ve üstün başarı belgesi takdim etti.

Kaymakam Bahar, müftülüğün hizmetlerinde gösterdikleri üstün gayretten dolayı İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Manevi Danışman Şamil Demir, Gençlik Koordinatörü ve Kur'an Kursu hocası Ayşe Tekin'e başarı belgesi, müftülük Veri Hazırlama Memuru Mehmet Ayan'a da üstün başarı belgesi verdi. - KÜTAHYA